В Башкирии вступил в силу закон о штрафах за обман при вывозе мусора

10:58, 20 июл 2022

В Башкирии вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за обман при вывозе мусора. Об этом 20 июля сообщил пресс-служба регионального парламента.



Как уточнил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, в республике введена административная ответственность за предоставление неполных или недостоверных сведений в информационную систему «ТКО-Башкортостан». Туда стекается вся информация о вывозе мусора с контейнерных площадок.







– Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. Координаторы сталкиваются, например, с жульничеством водителей, которые присылают одни и те же фотографии по нескольким контейнерным площадкам, – отметил Толкачев.



Парламентарий назвал такие действия подлогом. Подобные нарушений много, тем не менее «инструментов воздействия, помимо устного внушения», не было, добавил председатель регионального парламента.



Новый закон предусматривает предупреждение и следующие административные штрафы:



– на должностных лиц от 500 до 1 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей);





– на юрлиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 30 тыс. рублей).



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