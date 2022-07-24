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В Башкирии мужчина зарезал своего знакомого из-за непристойного предложения

В Башкирии мужчина зарезал своего знакомого из-за непристойного предложения

21:20, 24 июл 2022

В Бирске вынесли приговор 52-летнему местному жителю за убийство. Мужчина, как уточнили в пресс-службе суда, накинулся на своего знакомого с кухонным ножом после того, как тот сделал непристойное предложение.



Преступление произошло в апреле этого года, когда обвиняемый находился вместе со своей жертвой в ванной комнате в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора потерпевший начал насмехаться над фигурантом уголовного дела и сделал ему непристойное предложение, а тот в ответ схватил нож и ударил им три раза в шею.

От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев в строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирск происшествия Бирск криминал
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