Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2022 года

11:17, 27 июл 2022

В России с 1 августа вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян с последнего месяца лета – в материале





Новый порядок получения статуса самозанятого









С 1 августа зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет на портале Госуслуг. Для этого нужно будет лишь подать электронное заявление и подписать его электронной подписью. Если же выяснится, что заявитель не вправе перейти в статус самозанятого, то отказ придет там же, на Госуслугах. Кроме того, с августа этот статус смогут получить граждане других стран – государств-членов Евразийского экономического союза, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

Повышение нормативов обязательных резервов

Сведения о налогоплательщике смогут передавать третьим лицам





С 1 августа Центробанк повышает нормативы обязательных резервов. Так, для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций норматив для резервов в рублях повышается до 3%. Для банков с универсальной и базовой лицензией и небанковских кредитных организаций норматив для резервов в валюте повысят до 5%, при этом норматив для банков с базовой лицензией по резервам в рублях не изменится. Это значит, что резервы для выполнения банком обязательств перед клиентами увеличатся.

С 1 августа налоговые инспекторы смогут передавать информацию о налогоплательщике третьим лицам, если он сам дал на это согласие. Это согласие можно направить в налоговую в электронном виде.

Индексация пенсий

Выпуск автомобилей с «тревожной кнопкой»









С 1 августа работающих и неработающих пенсионеров ждет индексация. Так, работающие пенсионеры получат прибавку к выплате в 314,07 рубля. Кроме того, прибавка ожидает пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Индексация произойдет автоматически, подавать заявления для этого не нужно.

До 1 августа автопроизводителям разрешили выпускать автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». После требование об установке «тревожной кнопки» вновь становится обязательным, также автопроизводители будут должны дооснастить выпущенные машины модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 февраля 2023 года. Правила действуют для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, за исключением автомобилей для перевозки опасных грузов и перевозки детей.

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