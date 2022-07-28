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В Башкирии за убийство инвалида осудили женщину и ее бывшего супруга

В Башкирии за убийство инвалида осудили женщину и ее бывшего супруга

18:21, 28 июл 2022

Верховный суд Башкирии огласил приговор в отношении двоих жителей города Кумертау.

По решению суда им назначили наказание в виде 19 лет и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов, с ограничением свободы на один год.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, они виновны по статьям “Убийство, подстрекательство и пособничество в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии” и “Кража”.

В суде установлено, что подсудимая с декабря 2020 года по февраль 2021 года сожительствовала с мужчиной, который являлся инвалидом 3-ей группы.


После ссоры с ним она предложила своему бывшему супругу совершить убийство. В марте 2021 года девушка вместе с сообщником пришла в квартиру инвалида, якобы вернуть долг. После, злоумышленник нанес мужчине множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте происшествия. Затем похитили имущество и деньги с банковской карты убитого на общую сумму более 83 тысяч рублей.
Как добавили в пресс-службе прокуратуры РБ, подсудимые частично признали вину.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Кумертау происшествия криминал
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