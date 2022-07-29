В Башкирии возбудили уголовное дело против девушки, насмерть сбившую женщину с ребенком

09:56, 29 июл 2022

Стало известно наказание, которое может грозить 28-летней водительнице, сбившей за рулем Nissan Juke 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка. МВД в Уфе возбудило в отношении девушки уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.







Как рассказал «КП-Уфа» адвокат Роман Петров, статьей, по которой было возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.



– Но дело в том, что у нее находится на иждивении ребенок младше 14 лет, и это может послужить смягчающим обстоятельством. Суд в таком случае может предоставить отсрочку до момента, когда ребенку не исполниться 14, – отметил юрист.





Также, по словам Петрова, чтобы получить наименее строгое наказание, женщине придется возместить материальный ущерб, и, помимо прочего, родственники должны ее простить и не требовать более жесткой меры пресечения.



– Наказания в любом случае избежать не получится. С учетом все смягчающих обстоятельств женщина может получить два-три года заключения, – считает адвокат.

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