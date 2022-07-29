В Башкирии избрали меру пресечения девушке, которая насмерть сбила маму и ребенка

16:10, 29 июл 2022









Октябрьский райсуд Уфы избрал меру пресечения 28-летней Дарье С., сбившей женщину и ее 4-летнего ребенка в Зеленой Роще. Об этом сообщили сегодня, 29 июля, в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Девушка подозревается в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек. Так, днем 27 июля водитель автомобиля Nissan Juke на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры в Уфе наехала на 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына. Пешеходы переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. В результате пешеходы скончались на месте происшествия.



— В судебном заседании подозреваемая и ее защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, — отметили в пресс-службе судов.



Дарью отправили под домашний арест на 1 месяц 29 суток — до 27 сентября. Постановление в законную силу не вступило.





Водитель сообщила автоинспекторам, что во время движения отвлеклась на ребенка, который ехал на заднем сиденье, и не заметила пешеходов. Когда произошло столкновение, она перепутала педали газа и тормоза.



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Фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии