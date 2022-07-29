Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки водителей

В Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки водителей

16:20, 29 июл 2022

Сегодня и завтра, 29 и 30 июля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



– Наши сотрудники будут работать в усиленном режиме. Особенно это коснется федеральных и республиканских дорог. Традиционно, в эти дни здесь осложняется дорожная обстановка. Для постоянного контроля транспортной ситуации на наиболее проблемных участках дорог выставятся дополнительные наряды ДПС, – рассказал руководитель дорожной полиции республики.


Он добавил, что в Уфе массовые проверки, в частности, пройдут на Миловском шоссе и улице Перспективной. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять пассажирским перевозкам: техническому состоянию автобусов, соблюдению требований к режиму труда водителей и требованию по допустимому числу пассажиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

ГИБДД Башкирии усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
ГИБДД Башкирии усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей
На дорогах Башкирии пройдут проверки
Человек и закон в Башкирии
На дорогах Башкирии пройдут проверки
«Башавтотрансу» не хватает водителей маршруток в Уфе
Общество в Башкирии
«Башавтотрансу» не хватает водителей маршруток в Уфе
В Башкирии задержали нетрезвого водителя, который вез пассажиров из Уфы в Дюртюли
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали нетрезвого водителя, который вез пассажиров из Уфы в Дюртюли


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: