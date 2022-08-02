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В Башкирии бывший инспектор ГИБДД помог получить водительские права двум девушкам (ВИДЕО)

В Башкирии бывший инспектор ГИБДД помог получить водительские права двум девушкам (ВИДЕО)

09:25, 02 авг 2022

Экс-инспектор учалинского ГИБДД устроил цирк с переодеванием, чтобы выдать поддельные права.

Когда к Ильдару Салимову пришли две девушки с просьбой о корочках, он не отказал. Шпаргалки и микронаушники показались не такими изящными, как срежиссированный спектакль. Вместо учениц, которые выпустились из автошколы без знаний, на экзамен пришла одна местная, но два раза.



Чтобы камеры не засекли, она переодевалась и меняла походку, неизменным оставался подложный результат — максимум баллов. Практическое вождение зачёл уже добрый инспектор. Девушки получили права, их благодетель — уголовку. С поста сотрудник съехал, прокуратура направила его дело в суд.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Учалы происшествия криминал
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