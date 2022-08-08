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Стала известна причина загрязнения реки Узень в Кармаскалинском районе Башкирии

Стала известна причина загрязнения реки Узень в Кармаскалинском районе Башкирии

12:41, 08 авг 2022

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила воду в реках Сокат, Кляуле и Узень. Было возбуждено уголовное дело за загрязнение водных объектов.



Ранее жители Кармаскалинского района сообщали о массовой гибели рыбы в реке Узень, вода в которой резко стала темно-бурого цвета. Проблемой местных жителей заинтересовались и общественники. Они сообщили, что загрязнение воды опасно не только для обитателей водоемов, но для людей, так как вредные вещества могут попасть в колодцы местных жителей. Кроме того, под угрозой были ближайшие озера.


Правоохранители провели расследование и выяснили, что виновником загрязнения рек стала молочная ферма «Урожай», которая складировала коровий навоз рядом с реками в Аургазинском районе. Однако сотрудники организации не учли, что во время сильных дождей отходы могут попасть в водоемы, что и произошло в июне 2022 года.

Ущерб, нанесенный фермой, был оценен в 800 тысяч рублей. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

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Источник: proural.info
Фото: Администрация Кармаскалинского района
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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