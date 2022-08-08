Уфимке, насмерть сбившей женщину с ребенком, отказали в смягчении условий содержания

14:12, 08 авг 2022

В Уфе суд отказал уфимке, насмерть сбившей на переходе мать с ребенком, в смягчении условий содержания.







Напомним, что 28-летняя Дарья С. 27 июля на перекрестке улиц Кувыкина и Авроры устроила смертельное ДТП, в котором погибла мать и ее маленький сын. Уфимка переехала их на своем Nissan Juke – несчастные погибли на месте.





Во время избрания меры пресечения девушка неожиданно изменила свои первоначальные показания. Она заявила, что отвлеклась на проезжающий автомобиль, а не на ребенка. Из-за этого она якобы не заметила маму с ребенком на пешеходном переходе. 8 августа суд рассмотрел ходатайство представителя уфимки – тот в апелляционном порядке просил о смягчении меры пресечения его доверителю. Октябрьский районный суд адвокату отказал и уфимка останется под домашнем арестом.\

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