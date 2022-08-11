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В Уфе на самой загруженной улице ограничат скорость

В Уфе на самой загруженной улице ограничат скорость

09:33, 11 авг 2022

В Уфе на проспекте Октября ограничивают скорость движения до 50 километров в час.



О неожиданной новости сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь по самой загруженной личным и общественным транспортом улице Уфы можно будет разогнаться лишь до 50 километров в час. Уже скоро на улице установят соответствующие дорожные знаки. В администрации объяснили, что с инициативой выступили сотрудники ГИБДД. По их мнению, подобные меры помогут обеспечить безопасность дорожного движения.

На проспекте Салавата Юлаева скорость движения автомобилей решили оставить прежней – 60 километров в час.


К слову, движение по проспекту Октября со скоростью около 50 километров в час позволяет водителям попасть в так называемый «зеленый коридор». В этом случае проехать по улице можно практически не останавливаясь на запрещающих сигнала светофора.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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