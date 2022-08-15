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В Башкортостане арестовали Алика Махиянова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги

В Башкортостане арестовали Алика Махиянова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги

18:51, 15 авг 2022

Белорецкий межрайонный суд отправил под стражу 37-летнего Алика Махиянова, обвиняемого в жестоком убийстве экс-супруги. Дожидаться окончания следствия он будет в СИЗО – его арестовали на два месяца. Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, решение пока не вступило в законную силу.



В пресс-службе СКР по Башкирии также отметили, что обвиняемый в убийстве молодой чиновницы и бывшей жены Дины Махияновой пробудет под стражей как минимум до 13 октября 2022 года.


Напомним, история с жестоким убийством 31-летней матери двоих детей Дины Махияновой взбудоражила всю Башкирию в минувшие выходные. Сначала в администрации Белорецкого района, где женщина работала, сообщили о ее трагической гибели и назвали дату прощания. Затем стали известны подробности страшной расправы и обстоятельства, предшествовавшие этому преступлению.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ
Теги: Белорецк происшествия криминал
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