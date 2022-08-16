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В Башкирии за коррупцию будут судить бывшего инспектора районного РЭО ГИБДД

В Башкирии за коррупцию будут судить бывшего инспектора районного РЭО ГИБДД

09:53, 16 авг 2022

В Башкирии будут судить бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Туймазинскому району. Он обвиняется в получении взяток. Об этом 15 августа сообщила региональная прокуратура.



С 2019 по 2021 год к экс-гаишнику через посредников со взятками обратились четверо граждан. За деньги обвиняемый внес в их экзаменационные листы ложные сведения об успешной сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав без фактической проверки знаний. За свои услуги он получил более 55 тыс. рублей. Бывший сотрудник дорожной полиции признал вину в преступлении.


Напомним, стало известно о задержании «золотого гаишника», бывшего начальника отдела в МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, который скрывался от следствия больше года. По версии СК, в своем подразделении он создал преступное сообщество, которое занималось продажей прав.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазинский район происшествия криминал
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