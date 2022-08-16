В Башкирии судебные приставы изъяли имущество семьи «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

10:32, 16 авг 2022

"Золотого гаишника" лишили последних материальных радостей его прошлой жизни — приставы изъяли два автомобиля, квартиру, пару нежилых помещений и немного налички.







Экс-замначальника экзаменационного отдела ГИБДД и главу банды по совместительству задержали спустя год поисков — ещё тогда сотрудники ФССП нашли и отобрали у Ильдуса Шайбакова имущества на 44 миллиона.



Сегодня чек-лист типичного взяточника опустел ещё на несколько пунктов. Skoda Kodiaq и Land Cruiser 150, квартира в 45 квадратов, два нежилых помещения по 263 и 284 квадрата, 1/3 доли нежилой площади и 60 тысяч долларов, 20 евро, 30 тысяч рублей. Всё это ушло в бюджет республики.

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