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Стало известно, где в Башкирии поймали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

Стало известно, где в Башкирии поймали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

10:59, 16 авг 2022

Бывшего руководителя МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, который после возбуждения уголовного дела подался в бега, задержали на Южном автовокзале Уфы. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил источник Уфа1. Напомним, его подозревают в создании преступного сообщества и взяточничестве.

Сейчас экс-гаишник находится под стражей, мера пресечения ему была избрана заочно еще в 2021 году. По версии следствия, он по меньшей мере с 2016-го создал в своем ведомстве сообщество из автоинспекторов, которые за взятки выдавали водительские права — суммы варьировались от 14 до 40 тысяч рублей. С момента начала расследования были установлены еще 8 участников банды. Сам Ильдус Шайбаков подался в бега, а часть его имущества была арестована и изъята.

Накануне, 15 августа, стало известно, что подозреваемого задержали. Как сообщили в МВД Башкирии, задержание провели оперативники службы собственной безопасности ведомства совместно с сотрудниками следкома.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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