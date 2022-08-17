Мошеннице из Башкирии, которая «развела» 67 мужчин на 2,3 млн рублей вынесли приговор

13:58, 17 авг 2022

Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.



В Норильске суд вынес приговор 22-летней жительнице Стерлитамака, которая обманула 67 мужчин на деньги для "похорон" бабушки.



Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.







По данным ведомства, девушка с октября 2019 по апрель 2021 года с разных аккаунтов знакомилась в соцсетях с мужчинами, сообщала им о смерти своей бабушки и для оплаты ритуальных услуг просила в долг деньги. Некоторым она высылала фотографию на фоне постели с лежащим человеком, прикрытым белой простыней.



Мужчины переводили разные суммы, а затем в ход шли другие легенды для выманивания денег.





Как сообщили в пресс-службе МВД России, общий размер ущерба составил почти 2,3 миллиона рублей. Осужденной удалось похитить деньги у мужчин из более чем 20 регионов страны.



“Сильнее всех пострадал 28-летний житель Татарстана: за пять месяцев он совершил 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму почти 237 тысяч, двое его земляков перевели девушке 162 тысячи рублей”, — добавили в ведомстве.

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