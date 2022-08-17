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Житель Уфы в наркотическом опьянении утопил в ванне несовершеннолетнюю возлюбленную

Житель Уфы в наркотическом опьянении утопил в ванне несовершеннолетнюю возлюбленную

20:20, 17 авг 2022

В Уфе спустя восемь лет получил тюремный срок убийца несовершеннолетней девушки, тело которой было обнаружено в ванне в квартире на улице Машиностроителей.



Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Следственном комитете Башкирии. С 16-летней возлюбленной ее взрослый ухажер расправился в августе 2014 года, но долгое время он отрицал свою вину. Только в 2021 году его удалось расколоть — сыщики опровергли алиби 30-летнего уфимца, после чего он во всем признался. На суде, впрочем, он вновь стал отрицать свою вину.

— Как установлено следствием, 9 августа 2014 года подсудимый вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем между парой произошла ссора, — сообщили в СК. — В ходе конфликта молодой человек погрузил голову потерпевшей в ванную и удерживал, пока та не перестала подавать признаков жизни. После содеянного злоумышленник закрыл квартиру и стал стучать в дверь и просить соседей о помощи, пояснив, что его девушка не пускает домой и не отвечает, делал вид, что пытается вскрыть замок подручными средствами, а впоследствии залез в квартиру через балкон соседей.


Суд признал мужчину виновным в убийстве несовершеннолетней подруги и назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев строгача, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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