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На одной из трасс в Башкирии дорожные камеры настроили на фиксацию еще двух нарушений

На одной из трасс в Башкирии дорожные камеры настроили на фиксацию еще двух нарушений

09:24, 18 авг 2022

Дорожные камеры автоматического контроля в Башкирии настроили на фиксацию еще двух нарушений: использования мобильных телефонов за рулем и отсутствия ремня безопасности на водителях. Об этом на транспортном часе у главы республики Радия Хабирова 16 августа сообщил руководитель транспортной дирекции региона Мансаф Низакаев.



По словам чиновника, пять дополнительных камер фотовидеофиксации были смонтированы на аварийных участках трассы Уфа–Бирск–Янаул, которую начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов назвал одной из самых опасных дорог в республике. За последние две недели там не произошло ни одного серьезного ДТП.

Всего на дорогах региона установлено 1 843 комплекса фиксации нарушений ПДД.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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