Что предприняла полиция Башкортостана, когда бывший муж Дины Махияновой неоднократно ей угрожал

09:21, 30 авг 2022

Можно ли было предотвратить трагедию, произошедшую с Диной Махияновой в Белорецком районе, с правоприменительной точки зрения? Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РБ, полковник полиции Динар Мухаметдинов ответил на вопрос программы «Честно говоря» на БСТ.







«По всем фактам, поступившим в отдел внутренних дел по Белорецкому району, мы результаты проверок тщательно разбираем. По данному факту проводится служебная проверка, назначенная руководством МВД республики. Предварительно, посмотрев все сообщения, выяснили, что у нас поступило их десять, одно из которых было еще в 2020 году, остальные — в этом году. Одно поступило с адреса ее матери (матери Дины — прим. ред.), где она проживала в последнее время, другое — с администрации района. Он пришел к ней на работу, забрал телефон, просмотрел сообщения и вернул ей мобильник. Каждое заявление было отработано участковыми в полном объеме. На него (экс-супруга Дины — прим. ред.) составили протоколы, один по статье „побои“ — материал был направлен в суд, где на него наложили штраф в 5 тысяч рублей. Дважды привлекался по статье „мелкое хулиганство“, где на него также были наложены штрафы по 500 рублей. Два материала направлены в административную комиссию — на него наложили два штрафа по 500 рублей», — сказал представитель МВД по РБ.





По его словам, из-за участившихся вызовов предполагаемого убийцу в феврале текущего года поставили на профилактический учет как семейного дебошира и проверяли по месту жительства участковые — каких-либо претензий не было. Кроме того, несколько раз потерпевшая обращалась со встречными заявлениями, то есть дезавуировала предыдущие.



«Первичные сообщения в этом году были в январе–феврале. После того, как мы его поставили на учет, в течение четырех месяцев никаких сообщений не поступало, они появились в июне, — добавил Динар Мухаметдинов. — Те меры, которые даны участковым законодательством, были предприняты».









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