В Башкирии полицейские остановили автомобиль, набитый винтовками

11:33, 30 авг 2022

В Уфе полицейские остановили автомобиль, доверху забитый инвентарем для страйкбола.







С необычной ситуацией столкнулись сотрпудники МВД Башкирии в уфимском микрорайоне Затон. Стражи порядка остановили автомобиль для проверки документов и в ходе осмотра обнаружили, что иномарка забита подозрительными предметами, похожими на оружие. На место вызывали следственно оперативную группу.



К счастью для хозяина машины и полицейских, найденные в салоне и багажнике подозрительные предметы оказались инвентарем для страйкбола (тактическая игра, в которой используют пневматическое оружие).



В МВД Башкирии прокомментировали, что обнаруженные вещи не представляют опасности.

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