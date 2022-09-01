Жителя Башкирии осудят за жестокое убийство собаки

12:08, 01 сен 2022

Житель Иглино предстанет перед судом за жестокое обращение с животным. Собака не выдержала издевательств и умерла.







По данным прокуратуры РБ, в мае 2022 года мужчина вышел во двор своего дома и подвесил на самодельном турнике за металлический ошейник свою собаку. Затем он взял топор и стал обухом бить животное по голове и телу.



Жуткий визг услышали соседи. Они прибежали к мужчине и пытались его остановить, но все было тщетно. Один из сельчан снял происходящее на видео — прийти на помощь бедному животному он не смог, так как является инвалидом. От полученных травм собака скончалась.





Свою вину злоумышленник так и не признал. Уголовное дело будет рассматриваться в мировом суде по Иглинскому району. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии зарегистрировано ДТП со смертельным исходом.

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