В Башкирии осудят мужчину, который из ревности зарезал свою подругу

17:50, 01 сен 2022

Благовещенский районный суд Башкирии приступил к рассмотрению уголовного дела против 50-летнего жителя села Удельно-Дуваней, который из ревности зарезал подругу. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба инстанции.



По версии следствия, между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Во время перепалки мужчина трижды ударил подругу ножом в область груди и шеи. От полученных ранений женщина скончалась.



Во время следствия фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме.



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