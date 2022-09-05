Бывший игрок «Салавата Юлаева» Сулейманов получил пять лет условно по делу о даче взятки

11:26, 05 сен 2022

Экс-игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам условного срока по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии. Такое решение 5 сентября принял Ленинский районный суд Уфы. Сторона защиты не собирается оспаривать этот вердикт, сообщил ТАСС.







Ранее прокурор запрашивал для Сулейманова штраф в 3 млн рублей.



Напомним, фигурантами по аналогичным делам проходят еще два воспитанника «юлаевцев» – Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Предполагается, что они и Сулейманов могли «купить» военные билеты через экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, которого в июле задержала ФСБ.

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