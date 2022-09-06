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В городе Уфе мужчина в присутствии дочери поджег супругу

В городе Уфе мужчина в присутствии дочери поджег супругу

11:19, 06 сен 2022

В городе Уфе по делу о жестоком убийстве будут судить 45-летнего местного жителя, который поджег сожительницу на глазах у дочери. Происшествие случилось в вечернее время, 17 сентября 2021 года, в садовом домике. Между супругами вспыхнула бытовая ссора. Во время конфликта мужчина на виду у малолетней дочери облил легковоспламеняющейся жидкостью 45-летнюю женщину  и поджег.



Ребенок попытался потушить свою маму, после этого позвонил медикам скорой помощи. Несчастная  получила термические ожоги головы, шейного отдела, туловища, верхних и нижних конечностей – семьдесят шесть процентов поверхности тела. По прошествии месяца, 11 октября, она умерла в больнице


В процессе следственных мероприятий обвиняемый отчасти признал свою вину. Рассмотрением дела займется Верховный суд Республики Башкортостан.

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Теги: Уфа происшествия Уфа
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