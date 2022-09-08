Руководитель ГИБДД по Башкирии предупредил о массовых проверках на дорогах
09:44, 08 сен 2022
В четверг, 8 сентября, в Башкортостане пройдут масштабные проверки ГИБДД
В Республике Башкортостан в четверг, 8 сентября, сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором проведут массовые проверки водителей. По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, рейдовые мероприятия пройдут под Уфой на 1323 км автомобильной дороги Москва – Казань – Уфа.
Подчеркивается, что проверки направлены на профилактику аварий с участием пассажирского транспорта. Инспекторы ДПС будут проверять соблюдение юридическими лицами и предпринимателями правил безопасности при перевозке людей.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к профилактическим рейдам.
Источник: ГИБДД по Башкирии
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