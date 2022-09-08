Руководитель ГИБДД по Башкирии предупредил о массовых проверках на дорогах

09:44, 08 сен 2022

В четверг, 8 сентября, в Башкортостане пройдут масштабные проверки ГИБДД







В Республике Башкортостан в четверг, 8 сентября, сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором проведут массовые проверки водителей. По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, рейдовые мероприятия пройдут под Уфой на 1323 км автомобильной дороги Москва – Казань – Уфа.



Подчеркивается, что проверки направлены на профилактику аварий с участием пассажирского транспорта. Инспекторы ДПС будут проверять соблюдение юридическими лицами и предпринимателями правил безопасности при перевозке людей.



Пассажиров просят с пониманием отнестись к профилактическим рейдам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии