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Руководитель ГИБДД по Башкирии предупредил о массовых проверках на дорогах

Руководитель ГИБДД по Башкирии предупредил о массовых проверках на дорогах

09:44, 08 сен 2022

В четверг, 8 сентября, в Башкортостане пройдут масштабные проверки ГИБДД



В Республике Башкортостан в четверг, 8 сентября, сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором проведут массовые проверки водителей. По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, рейдовые мероприятия пройдут под Уфой на 1323 км автомобильной дороги Москва – Казань – Уфа.

Подчеркивается, что проверки направлены на профилактику аварий с участием пассажирского транспорта. Инспекторы ДПС будут проверять соблюдение юридическими лицами и предпринимателями правил безопасности при перевозке людей.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к профилактическим рейдам.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
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