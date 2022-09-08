Жителю Башкирии, зверски убившему собаку, суд назначил 300 часов обязательных работ

10:57, 08 сен 2022

Накануне суд в республике вынес приговор 62-летнему жителю Иглинского района, который зверски расправился с собственной собакой.







Инцидент произошел в мае текущего года в селе Иглино. Подвесив пса за ошейник к турнику, живодер несколько раз ударил обухом топора по голове и телу животного. Собака умерла от полученных травм. Видео зверства записали очевидцы.



Обвиняемому в жестоком обращении с животными назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110. В девятом часу вечера на ул.Калинина с.Улу-Теляк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный мотоцикл "Иж Планета", за рулём которого находился 28-летний местный житель.

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Фото: скриншот видео