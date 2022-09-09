В Уфе двоих оперуполномоченных поймали во время получения взятки

09:59, 09 сен 2022

В городе Уфе два оперативника отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотических средств подозреваются во взяточничестве. По сообщению республиканского Следственного комитета, против них возбудили уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».







Следственные органы выдвинули версию, что, в августе текущего года оперуполномоченные пообещали жителю Уфы прекратить проверку, если тот передаст сотрудникам 400 000 рублей. Однако следователями вместе с работниками УФСБ был задержан один из подозреваемых, когда он получал взятку. Позднее был арестован и второй подозреваемый.



Региональным МВД по данному факту назначена проверка и если вина оперуполномоченных подтвердится, то они будут уволены из правоохранительных органов по отрицательным основаниям и понесут законное наказание.





На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность подозреваемых к иным преступлениям.

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