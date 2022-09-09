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В Башкирии отец убил сына за то, что тот постоянно выгонял его из дома

В Башкирии отец убил сына за то, что тот постоянно выгонял его из дома

14:12, 09 сен 2022

В Салаватском районе Башкортостана суд огласил приговор 65-летнему местному жителю, зарезавшему сына за то, что тот выгонял его из дома. Подробности в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-центре межрайонного суда.



Убийство произошло 7 мая в населённом пункте Терменево. Угрожая ножом, 39-летний мужчина неоднократно выгонял из дома собственного пожилого отца. Не выдержав подобного отношения, пенсионер в ответ трижды нанес удвр холодным оружием в область плеча и груди сына. От нанесенных ран потерпевший умер.

– Свидетели охарактеризовали обвиняемого как трудолюбивого и спокойного человека, который занимался личным подсобным хозяйством. Погибший отнюдь нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, жил на пенсию отца. Старик постоянно жаловался соседям на плохое поведение сына, который периодически выгонял его из дома, – сообщили в инстанции.


Суд принял во внимание положительную характеристику и возраст подсудимого, а также безнравственное поведение потерпевшего и приговорил его к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия Салаватский район
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