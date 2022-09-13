Жительница Гафурийского района Башкирии убила и расчленила знакомого, спрятав останки в подполе

21:30, 13 сен 2022

Жительница Башкирии была признана виновной в убийстве и расчленении своего случайного знакомого, которое она совершила на новогодние праздники. По приговору Гафурийского межрайонного суда республики ближайшие 8 лет она проведет в колонии общего режима. Подробности этой жуткой январской истории стали известны только недавно.







По данным следствия и суда, в новогодние праздники жительница Толбазов употребляла спиртное вместе со своим знакомым у себя дома. В какой-то момент пришел еще один гость, с которым у хозяйки отношения не заладились. В ходе обильных излияний они поссорились и подрались, а позднее хозяйка схватила нож и как минимум трижды ударила оппонента ножом в шею.





После случившегося женщина не стала звонить в полицию, а ее знакомый, отмечавший Новый год вместе с ней, перебрал с алкоголем и уснул. На следующий день женщина предложила свидетелю сбросить тело в подпол, что они и сделали. Все это время они продолжали употреблять алкоголь, а свидетель и вовсе, как выяснилось позднее, ежедневно напивался до бессознательного состояния.



В итоге, через некоторое время женщина, понимая, что не может поднять тело мертвеца из подпола, расчленила его и расфасовала останки по мешкам. В суде она утверждала, что расчленял его ее собутыльник, но экспертиза доказала обратное. Свою вину жительница Толбазов не признавала до самого конца.









Свидетель же сразу заявил, что тело расчленила его знакомая, а останки планировала сбросить в реку. Он не звонил в полицию якобы в надежде, что обвиняемая раскается и сама обратится в правоохранительные органы. В итоге, останки так и нашли стражи порядка в подполе дома, так как искали пропавшего на несколько дней молодого человека.

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