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Мэру Кумертау объявили выговор за кумовство

Мэру Кумертау объявили выговор за кумовство

16:17, 15 сен 2022

В Кумертау стало известно о результатах проверки со стороны прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.



Ведомство установило, что в декабре минувшего года мэр города назначил на должность начальника отдела городского хозяйства свою работавшую там знакомую.

При этом прокуратура отметила, что требованиям приему на работу она не соответствовала, так как не имела высшего образования. Более того, кандидатура другого кандидата на должность, проходящего по всем параметрам, была отклонена.

После этого женщина получила еще одно повышение: глава администрации назначил ее своим заместителем по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.


Сейчас результат конкурса на должность признан недействительным. По требованию надзорного органа сотруднице пришлось спуститься по карьерной лестнице, а мэр города Олег Фролов получил выговор.

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Источник: proural.info
Теги: Кумертау
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