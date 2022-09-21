В Краснокамском районе Башкирии задержали замглавы Радифа Аксанова

18:23, 21 сен 2022

Заместителя главы администрации Краснокамского района Башкирии 35-летнего Радифа Аксанова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службах Следственного комитета Башкирии и в МВД Башкирии.







Фигурант уголовного дела потребовал от 38-летнего индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение за беспрепятственный вывоз 2 тыс. кубометров песка с территории района. Чиновник назвал сумму в размере 200 тыс. руб. из расчета 100 рублей за 1 кубометр.



В МВД Башкирии уточнили, что предприниматель занимался грузоперевозками, добычей и реализацией грунта. Чиновник также предложил свое покровительство. Аксанова задержали 20 сентября во время получения взятки в размере 15 тысяч рублей сотрудники СК и МВД.





В настоящее время на месте работы подозреваемого идут первоначальные следственные действия, а на месте работы и учебы провели обыски. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: скрин видео