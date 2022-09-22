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Правда, что полиция останавливает машины, чтобы выловить призывников? Ответ МВД России

Правда, что полиция останавливает машины, чтобы выловить призывников? Ответ МВД России

09:01, 22 сен 2022

Вскоре после объявления о частичной мобилизации по соцсетям начал гулять скан обеспокоившего россиян «указа». Из него следовало, что полицейские якобы будут должны останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов». В МВД объяснили, что это фейк.



— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — сказано в telegram-канале «МВД Медиа».

В ведомстве призвали граждан быть внимательными и бдительными.


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Источник: ufa1.ru
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