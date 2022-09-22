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Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в покупке военного билета

Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в покупке военного билета

14:00, 22 сен 2022

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в покупке военного билета и водительских прав. Сегодня, 22 сентября, он сказал это в ходе первого судебного заседания.



Напомним, уголовные дела о покупке военных билетов возбудили в апреле текущего года. По версии следствия, три хоккеиста — Анвар Сулейманов, Михаил Воробьев и Владислав Лукин — через посредника передали взятку для оформления военных билетов. Получив их, спортсмены считались прошедшими военную службу и могли жить дальше спокойной жизнью. Однако их история приобрела неожиданный поворот, когда в Уфе задержали местного бизнесмена — Фарита Самигуллина. Его подозревают в посредничестве во взятке.


На судебном заседании Владислав Лукин был немногословен и сдержан, скрыл лицо медицинской маской. Прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что умысел на покупку документов — военного билета и водительских прав — возник еще в 2019 году. Через посредника хоккеист передал деньги и получил заветные документы.

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Свою вину он признал.

— Я признаю свою вину, раскаиваюсь, — тихо, почти шепотом, ответил хоккеист судье.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГТРК «Башкортостан»
Теги: Уфа криминал
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