Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в покупке военного билета
14:00, 22 сен 2022
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в покупке военного билета и водительских прав. Сегодня, 22 сентября, он сказал это в ходе первого судебного заседания.
Напомним, уголовные дела о покупке военных билетов возбудили в апреле текущего года. По версии следствия, три хоккеиста — Анвар Сулейманов, Михаил Воробьев и Владислав Лукин — через посредника передали взятку для оформления военных билетов. Получив их, спортсмены считались прошедшими военную службу и могли жить дальше спокойной жизнью. Однако их история приобрела неожиданный поворот, когда в Уфе задержали местного бизнесмена — Фарита Самигуллина. Его подозревают в посредничестве во взятке.
На судебном заседании Владислав Лукин был немногословен и сдержан, скрыл лицо медицинской маской. Прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что умысел на покупку документов — военного билета и водительских прав — возник еще в 2019 году. Через посредника хоккеист передал деньги и получил заветные документы.
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Свою вину он признал.
— Я признаю свою вину, раскаиваюсь, — тихо, почти шепотом, ответил хоккеист судье.