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Жители Благовещенского района Башкирии убили своего знакомого и сбросили его тело в реку

Жители Благовещенского района Башкирии убили своего знакомого и сбросили его тело в реку

20:03, 22 сен 2022

В Башкирии двое жителей Благовещенского района в возрасте 22 и 18 лет предстанут перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.



По данным ведомства, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года произошла ссора между потерпевшим и обвиняемым, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе, которой злоумышленники несколько раз ударили по голове и другим частям тела мужчины, а потом задушили его. Труп спрятали за мусорными баками недалеко от дома в лесопосадке. На следующий день вывезли тело к реке Белой и погрузили на глубину, привязав к нему камень. В последующем тело было извлечено водолазами.

3 ноября 2021 года в полицию обратилась жительница села Удельно-Дуваней с заявлением о безвестном исчезновении ее 45-летнего сына, который ушел из дома три дня назад и пропал без вести.


«После предъявления собранных доказательств оба фигуранта сознались в убийстве пропавшего и указали на его местонахождение. Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия криминал
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