Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих месть для мобилизованных

23:32, 22 сен 2022

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостановят, но не расторгнут.







— Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.



В правительстве уточняют, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.





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