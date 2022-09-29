В Бижбулякском районе Башкирии мать жестоко избила дочь, которая пыталась защитить бабушку

17:47, 29 сен 2022

В Бижбуляке осудили местную жительницу, которая избивала и издевалась над собственной малолетней дочерью.







Известно, что женщина уже ранее дважды привлекалась к ответственности за побои и даже получила за это условный срок, но это не мешало ей регулярно напиваться и бросаться с кулаками на свою пожилую мать и дочку. Вот и в очередной раз дебоширка изрядно приняла на грудь, после чего из-за пустяка затеяла скандал с матерью. Девочка попыталась заступиться за бабушку, но мать схватила ее за волосы и начала таскать по комнате, после чего ударила кулаком в живот и по лицу. Бабушка попыталась защитить малышку, но разъяренная женщина вырвала ребенка и начала избивать пенсионерку и даже сильно укусила ее за руку.





Закончив с экзекуцией, мать снова принялась издеваться над дочерью: загнала ее в угол и начала наносить удары по лицу и телу, приговаривая: «Я убью тебя! Я все равно тебя убью!». Лишь чудом перепуганной и обессиленной малышке удалось вырваться и убежать на улицу, где, обливаясь слезами, она попросила защиты у соседей, а те немедленно вызвали полицию.



- Конечно, в сложившейся ситуации малолетний ребенок принял все угрозы убийством в свой адрес всерьез. К тому же, из-за нанесенных побоев девочка испытывала сильную физическую боль и не могла дать отпор разъяренной матери, - отмечается в материалах суда.









В итоге семейной дебоширке предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: «Нанесение побоев» и «Угроза убийством». И хотя на суде женщина каялась и обещалась стать самой примерной и любящей матерью, в итоге ее все же признали виновной, отменили условный срок и назначили новый, уже вполне реальный: 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии – поселении. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Читайте также: Жители Благовещенского района Башкирии убили своего знакомого и сбросили его тело в реку

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram