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В Уфе осудят 28-летнюю девушку, насмерть сбившую мать с 4-летним ребенком

В Уфе осудят 28-летнюю девушку, насмерть сбившую мать с 4-летним ребенком

12:17, 03 окт 2022

В Уфе в ближайшие дни начнется суд над 28-летней Дарьей Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. Сорокина за рулем Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал ДТП Уфа
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