В Бакалинском районе Башкирии осудят водителя который насмерть сбил 4 девушек

15:49, 04 окт 2022

В Башкирии прокуратура утвердила в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района, который насмерть сбил четырех молодых девушек, обвинительное заключение о нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц по неосторожности (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).







Обвиняемый, как сообщили в пресс-службе надзорного органа, 18 июля 2022 ехал пьяным по улице Мостовой на автомобиле «Ауди А5», когда сбил четверых пешеходов. Одна из девушек была несовершеннолетней. Все погибли на месте происшествия.



Свою вину фигурант уголовного дела признал. Заседание состоится в Чекмагушевском межрайонном суде.

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