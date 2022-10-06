Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Уфе за взятку заключили под стражу военкома Константина Воропаева

В Уфе за взятку заключили под стражу военкома Константина Воропаева

09:16, 06 окт 2022

В Уфе в Ленинском районном суде состоялся процессу по делу в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Воропаева. 54-летний мужчина, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, подозревается получении крупной взятки.



Согласно версии следователей, летом 2021 к жене Воропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Через посредника подозреваемому было передано 170 тысяч рублей, после чего он организовал медкомиссию, по результатам которой парень был освобожден от призыва и зачислен в резерв.


В отношении Воропаева было возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в крупном размере. Суд постановил заключить начальника по призыву под стражу почти на два месяца – до 30 ноября. Постановление еще не вступило в законную силу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа криминал
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии начальник полиции попался на взятке
Человек и закон в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии начальник полиции попался на взятке
Начальника отдела полиции Иглинского района заключили под стражу
Человек и закон в Башкирии
Начальника отдела полиции Иглинского района заключили под стражу
В Сибае попавшегося на взятке главу райотдела образования взяли под стражу
Человек и закон в Башкирии
В Сибае попавшегося на взятке главу райотдела образования взяли под стражу
В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером
Человек и закон в Башкирии
В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: