Дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, взыскала компенсацию
19:24, 07 окт 2022
Трое уфимских начальников полиции, которые изнасиловали подчинённую, выплатят моральную компенсацию в три миллиона.
Бывшие начальники полиции Уфимского, Кармаскалинского районов — Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также руководитель отдела миграции Павел Яромчук устроили вечеринку в одном из кабинетов. Пригласили к застолью девушку-дознавательницу и издевались над ней всю ночь. Пострадавшая отнесла заявление в СК.
В этом году Матвеева и Галиева приговорили к семи годам в исправительной колонии общего режима. Третьему подсудимому — Павлу Яромчуку — суд смягчил наказание до пяти с половиной лет. Размер компенсации пострадавшую не устроил — Кировский районный суд исправил ситуацию. Теперь экс-начальники должны выплатить своей жертве по миллиону рублей, руководитель миграционного отдела — 900 тысяч за моральный вред.