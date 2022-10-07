Дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, взыскала компенсацию

19:24, 07 окт 2022

Трое уфимских начальников полиции, которые изнасиловали подчинённую, выплатят моральную компенсацию в три миллиона.







Бывшие начальники полиции Уфимского, Кармаскалинского районов — Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также руководитель отдела миграции Павел Яромчук устроили вечеринку в одном из кабинетов. Пригласили к застолью девушку-дознавательницу и издевались над ней всю ночь. Пострадавшая отнесла заявление в СК.





В этом году Матвеева и Галиева приговорили к семи годам в исправительной колонии общего режима. Третьему подсудимому — Павлу Яромчуку — суд смягчил наказание до пяти с половиной лет. Размер компенсации пострадавшую не устроил — Кировский районный суд исправил ситуацию. Теперь экс-начальники должны выплатить своей жертве по миллиону рублей, руководитель миграционного отдела — 900 тысяч за моральный вред.

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Фото: соцсети