В Чишминском районе Башкирии мужчина жестоко избил и зарезал друга
19:23, 09 окт 2022
В Башкирии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего жителя деревни Наврузово Учалинского района. Его обвиняют в умышленном причинении смерти другому человеку.
Согласно материалам дела, подсудимый, в ноябре 2021 года пришел домой к своему приятелю, где они начали пить спиртное. В ходе общения друзья поссорились. Подсудимый, обидевшись на друга, напал на него с кулаками. Сначала подсудимый нанес приятелю множество ударов в лицо, голову и ноги, после чего избиваемый мужчина упал на пол. Тогда подсудимый достал из куртки хозяйственный нож и зарезал жертву, заколов приятеля множественными ударами в шею, туловище, ноги и руки потерпевшего. Мужчина скончался на месте.
Сообщается, что подсудимый в ходе судебных заседаний свою вину в совершении преступления признал полностью, но не раскаялся, поскольку, со слов подсудимого, время потерпевшего уже подошло, он свое отжил.
Мужчину признали виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему присудили лишение свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.