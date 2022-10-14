Жительница Бирского района Башкирии подала иск к больнице из-за заражения коронавирусом

19:05, 14 окт 2022

В Бирском районном суде рассмотрели гражданское дело в отношении Бирской ЦРБ об отмене протокола врачебной комиссии о причинении вреда здоровью и решении по страховым выплатам. С иском к больнице обратилась местная жительница.







Женщина трудится в медучреждении с 2017 года в должности уборщика служебных помещений. В январе 2022 года в инфекционное отделение поступил больной коронавирусом и находился там на лечении в период с 21 по 26 января. Истец, в свою очередь, с 19 по 22 января выполняла там свои обязанности, а после в период с 23 января по 4 февраля была нетрудоспособна из-за того, что заболела COVID-19.



Расследование врачебной комиссии привело к решению, что данный случай не является страховым. Истец в суде попросила отменить это решение и выплатить ей страховую сумму в размере 68 811 рублей.





Суд установил, что истец выполняла также и обязанности санитарки, и в результате контакта заразилась ковидом, в связи с чем имеет право на выплату.

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