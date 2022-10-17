В Башкирии суд продлил арест убийце Дины Махияновой

10:17, 17 окт 2022

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей 37-летнему жителю Белорецка, обвиняемому в совершении убийства бывшей жены.







«Органами предварительного следствия обвиняемому предъявлено обвинение в том, что 13 августа 2022 года он на глазах у свидетелей убил свою бывшую жену, нанеся ей множество ножевых ранений. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщили в суде.



Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца.





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