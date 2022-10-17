Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии суд продлил арест убийце Дины Махияновой

В Башкирии суд продлил арест убийце Дины Махияновой

10:17, 17 окт 2022

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей 37-летнему жителю Белорецка, обвиняемому в совершении убийства бывшей жены.



«Органами предварительного следствия обвиняемому предъявлено обвинение в том, что 13 августа 2022 года он на глазах у свидетелей убил свою бывшую жену, нанеся ей множество ножевых ранений. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца.


По теме:

Источник: www.bashinform.ru
Теги: Белорецк происшествия криминал убийство
Читайте также

Убитая бывшим мужем Дина Махиянова из Башкирии предчувствовала свою гибель
Происшествия в Башкирии
Убитая бывшим мужем Дина Махиянова из Башкирии предчувствовала свою гибель
Артуру Газизову, сбившему в Уфе инспектора ДПС, грозит до десяти лет заключения
Человек и закон в Башкирии
Артуру Газизову, сбившему в Уфе инспектора ДПС, грозит до десяти лет заключения
Что предприняла полиция Башкортостана, когда бывший муж Дины Махияновой неоднократно ей угрожал
Человек и закон в Башкирии
Что предприняла полиция Башкортостана, когда бывший муж Дины Махияновой неоднократно ей угрожал
Уфимцу Владимиру Санкину убившему педофила продлили домашний арест
Человек и закон в Башкирии
Уфимцу Владимиру Санкину убившему педофила продлили домашний арест


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: