Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Жительница Уфы, сбившая семью на Juke, избежала наказания

Жительница Уфы, сбившая семью на Juke, избежала наказания

13:59, 17 окт 2022

В Уфе прекратили производство по уголовному делу в отношении молодой мамы, сбившей насмерть женщину с ребенком. Подсудимую отпустили из-под стражи.



Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы, 17 октября в ходе предварительного слушания было рассмотрено ходатайство потерпевшего (мужа погибшей женщины) и принято решение о его удовлетворении и прекращении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой. Принимая положительное решение по ходатайству потерпевшего, суд учел совокупность ряда обстоятельств: соблюдение сторонами условий, предусмотренных статьей 76 УК РФ (полное добровольное возмещение вреда от преступления виновной, принесение извинений); совершение обвиняемой впервые преступления по неосторожности; положительную характеристику обвиняемой, наличие у нее малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние.

Напомним, ДТП произошло 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры в Кировском районе Уфы. Обвиняемая, управляя автомобилем Nissan Juke, при повороте сбила 29-летняя женщину и ее четырехлетнюю дочь, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы скончались на месте.


Обвиняемая свою вину признала. Она рассказала, что в тот момент отвлеклась, чтобы покормить своего ребенка, находящегося  машине, а после удара перепутала педали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Уфе осудят 28-летнюю девушку, насмерть сбившую мать с 4-летним ребенком
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят 28-летнюю девушку, насмерть сбившую мать с 4-летним ребенком
В Уфе девушка, насмерть сбившая женщину и ребенка, в суде озвучила новую версию произошедшего
Происшествия в Башкирии
В Уфе девушка, насмерть сбившая женщину и ребенка, в суде озвучила новую версию произошедшего
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Уфимке, насмерть сбившей женщину с ребенком, отказали в смягчении условий содержания
Человек и закон в Башкирии
Уфимке, насмерть сбившей женщину с ребенком, отказали в смягчении условий содержания


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: