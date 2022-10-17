Жительница Уфы, сбившая семью на Juke, избежала наказания

13:59, 17 окт 2022

В Уфе прекратили производство по уголовному делу в отношении молодой мамы, сбившей насмерть женщину с ребенком. Подсудимую отпустили из-под стражи.







Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы, 17 октября в ходе предварительного слушания было рассмотрено ходатайство потерпевшего (мужа погибшей женщины) и принято решение о его удовлетворении и прекращении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой. Принимая положительное решение по ходатайству потерпевшего, суд учел совокупность ряда обстоятельств: соблюдение сторонами условий, предусмотренных статьей 76 УК РФ (полное добровольное возмещение вреда от преступления виновной, принесение извинений); совершение обвиняемой впервые преступления по неосторожности; положительную характеристику обвиняемой, наличие у нее малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние.



Напомним, ДТП произошло 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры в Кировском районе Уфы. Обвиняемая, управляя автомобилем Nissan Juke, при повороте сбила 29-летняя женщину и ее четырехлетнюю дочь, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы скончались на месте.





Обвиняемая свою вину признала. Она рассказала, что в тот момент отвлеклась, чтобы покормить своего ребенка, находящегося машине, а после удара перепутала педали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram