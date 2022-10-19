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Жителю Белорецкого района Башкирии грозит два года тюрьмы за отстрел лося

Жителю Белорецкого района Башкирии грозит два года тюрьмы за отстрел лося

09:28, 19 окт 2022

Жителя Белорецкого района подозревают в незаконном отстреле лося. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

17 октября оперативники уголовного розыска пришли домой к 54-летнему жителю села Кага. Осмотрев его дом и территорию, правоохранители обнаружили улики, которые доказывают, что мужчина незаконно убил лося.



Хозяин дома рассказал, что установил капкан в лесу в начале октября и решил проверить его 16 числа. Там он увидел, что в ловушку угодил лось. Недолго думая, мужчина выстрелил в него, а мясо привез домой.
В багажнике «Нивы», которая стояла во дворе, полицейские нашли полтушки дикого животного. Вторая его часть оказалась в бане. Сотрудники также обнаружили незарегистрированное ружье, топоры, патроны и ножи со следами крови.


Подозреваемый показал следователям место, где стрелял в лося. Там остались его голова, шкура и копыта. Мужчина во всем сознался, на него завели уголовное дело за незаконную охоту. Злоумышленнику грозит срок до двух лет.

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Источник: www.proural.info
Фото: МВД Башкирии
Теги: Белорецкий район происшествия браконьер
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