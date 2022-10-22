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Лидера экстремистской организации Башкирии включили в список иноагентов

Лидера экстремистской организации Башкирии включили в список иноагентов

11:39, 22 окт 2022

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него одного из лидеров «Башкорт» Руслана Габбасова. Организация в мае 2020 года признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ.



Статус иноагента присваивается тем лицам, которые получают поддержку из другой страны или находятся под иностранным влиянием. Минюст указал в качестве источников финансирования деятельности Габбасова Украину и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которое также находится в списке СМИ-иноагентов.


Сам Руслан Габбасов, который ранее был осужден за убийство, сейчас проживает в Литве, но продолжает пропагандировать идеи экстремизма. Месяц назад в отношении него МВД Башкирии возбудило уголовное дело. По версии следствия, уже судимый за убийство Габбасов через интернет завлекал людей в свою организацию и призывал их совершать преступления. Члены этого сообщества выделяют свое превосходство перед другими людьми и публично оправдывают терроризм.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: иноагенты
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