В Башкирии оправдали экс-учителя ОБЖ по обвинению в домогательствах к школьницам (ВИДЕО)

12:20, 23 окт 2022

Кушнаренковский районный суд вынес оправдательный приговор бывшему учителю ОБЖ местной школы. Мужчину обвиняли в сексуальных домогательствах с применением насилия в отношении учениц 10 класса.







В 2019 году в прокуратуру с заявлением об аморальном поведении 60-летнего учителя обратилось руководство школы №1 села Кушнаренково. Во время проверки все факты подтвердились. Их запечатлела камера видеонаблюдения.



Сам педагог ничего плохого в своих действиях не нашел. Он рассказал, что с большой любовью относится ко всем своим ученикам. Учителя уволили по отрицательному мотиву, а дело в отношении него передали в суд.





Со своей стороны, суд не увидел в действиях бывшего педагога ничего криминального и оправдал его. Приговор в законную силу пока не вступил.

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