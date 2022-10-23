В Башкирии оправдали экс-учителя ОБЖ по обвинению в домогательствах к школьницам (ВИДЕО)
12:20, 23 окт 2022
Кушнаренковский районный суд вынес оправдательный приговор бывшему учителю ОБЖ местной школы. Мужчину обвиняли в сексуальных домогательствах с применением насилия в отношении учениц 10 класса.
В 2019 году в прокуратуру с заявлением об аморальном поведении 60-летнего учителя обратилось руководство школы №1 села Кушнаренково. Во время проверки все факты подтвердились. Их запечатлела камера видеонаблюдения.
Сам педагог ничего плохого в своих действиях не нашел. Он рассказал, что с большой любовью относится ко всем своим ученикам. Учителя уволили по отрицательному мотиву, а дело в отношении него передали в суд.
Со своей стороны, суд не увидел в действиях бывшего педагога ничего криминального и оправдал его. Приговор в законную силу пока не вступил.