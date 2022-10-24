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В Давлекановском районе Башкирии главу сельсовета осудили за присвоение чужого имущества

В Давлекановском районе Башкирии главу сельсовета осудили за присвоение чужого имущества

12:18, 24 окт 2022

В Башкирии глава сельсовета в Давлекановском районе признан виновным в присвоении чужого имущества. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в следкоме Башкирии. Мужчина сдал ограждение возле предприятия на цветмет.



Как установлено следствием и судом, в 2012 году сельскому поселению подарили сельско-производственный комплекс, находящийся в селе Ивановка. Все шло своим чередом, но в августе 2018 года глава сельского поселения решил сдать забор возле него на металлолом. Он нанял местного жителя, который демонтировал ограждение и сдал его в пункт приема черных и цветных металлов. При этом последний не знал о преступных намерениях главы сельсовета. Заплатили ему за это 35 тысяч рублей, работник передал их главе сельсовета, которые чиновник потратил на личные цели. Ущерб составил более 400 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей.


— Доказательства, собранные Альшеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему главе сельского поселения Давлекановского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), — рассказали в следкоме Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Владимир Никульшин / vk.com
Теги: Давлекановский район
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