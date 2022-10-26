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В Кушнаренковском районе Башкирии вынесли приговор тренеру, по вине которого погиб ребенок

В Кушнаренковском районе Башкирии вынесли приговор тренеру, по вине которого погиб ребенок

12:16, 26 окт 2022

В Кушнаренковском районе Башкирии вынесен приговор мужчине, по вине которого в ДТП погиб ребенок, сообщает Следственный комитет РБ.



20 июня 2021 года подсудимый, являвшийся тренером молодежной хоккейной команды, возвращался со сборов из села Чекмагуш вместе с двумя воспитанниками на своем автомобиле марки «Ford Escape» в Уфу. Вблизи села Шарипово он не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с припаркованным полуприцепом тягача марки «Scania».

В результате ДТП 10-летний пассажир иномарки погиб на месте происшествия, 11-летний пассажир и сам водитель получили травмы.

Тренеру инкриминируется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.


Суд приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении, также взыскал в пользу родственников погибшего ребенка 1 млн рублей. В связи с мягкостью вынесенного приговора в настоящее время принимаются меры к его обжалованию.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии
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