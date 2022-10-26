Житель Гафурийского района Башкирии вместо кабана застрелил медведя

13:58, 26 окт 2022

Житель Гафурийского района незаконно застрелил молодого медведя. Об этом стало известно правоохранителям.



18 октября 26-летний житель села Родина отправился на охоту в лес недалеко от деревни Инзелга. Он заранее получил лицензию на кабана и решил добыть немного мяса. Однако уже на месте охотник наткнулся на молодого медведя. Он не стал упускать добычу и выстрелил в животное. Тушку парень привез домой, чтобы разделать.







В содеянном охотник сознался. При обыске у него нашли 3 зарегистрированных ружья, 10 патронов, остатки мяса и шкуру медведя. На парня завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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Фото: МВД по РБ